Боттас стал лучшим во второй практике Гран-при России, Мазепин показал 19-й результат

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас показал лучшее время во второй сессии свободных заездов Гран-при России.
Результат 32-летнего финского гонщика составил 1 минуту 33,593 секунды. Второе место занял его партнер по команде – британец Льюис Хэмилтон (+0,044). Тройку замкнул Пьер Гасли, представляющий «Альфа Таури». Француз проиграл лидеру 0,252 секунды.
Добавим, что российский пилот «Хааса» Никита Мазепин показал 19-й результат (+2,506). Он опередил партнера по команде Мика Шумахера (+2,637)
Напомним, что гонка Гран-при России пройдет 26 сентября.
источник: «Советский спорт»