Третья практика Гран-при России отменена из-за сильного дождя в Сочи

Третья сессия свободных заездов в рамках Гран-при России «Формулы-1» была официально отменена. Об этом сообщает пресс-служба «королевских гонок».

Отмечается, что решение связано с погодой в Сочи. В городе идет сильный дождь. Напомним, ранее по той же причине была перенесена первая гонка Формулы-2.

Третья практика должна была состояться сегодня, 25 сентября, и начаться в 12:00 по московскому времени.

Напомним, что Гран-при России проходит в Сочи с 24 по 26 сентября.

В общем зачете «Формулы-1» лидирует Макс Ферстаппен (»Ред Булл»). За ним идет действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон (»Мерседес»), а тройку лучших замыкает Валлтери Боттас (»Мерседес»). Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин находится на последней, 20-й строчке, не набрав ни одного очка за 14 гонок.