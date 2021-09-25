Норрис стал лучшим в квалификации Гран-при России, Мазепина показал 19-й результат

Пилот команды «Макларен» Ландо Норрис победил в квалификации Гран-при России Формулы-1, которая прошла в Сочи.

Британец показал результат - 1.41,993. Ранее Норрис пять раз оказывался на подиуме, но еще ни разу не выигрывал Гран-при.

Второе место занял пилот «Феррари» Карлос Сайнс (1.42,510), третьим стал Джордж Расселл из «Уильямса» (1.42,983). Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал четвертый результат

Добавим, что российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин стал 19-м. Он уступил почти четыре секунды напарнику по команде Мику Шумахеру, который показал 17-й результат.

Формула-1.

Гран-при России.

Квалификация

Сочи1. Ландо Норрис («Макларен») — 1.41,9932. Карлос Сайнс-младший («Феррари») — 1.42,5103. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.42,9834. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.44,0506. Фернандо Алонсо («Альпин») — 1.44,2047. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.44,7108. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.44,9569. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.45,33710. Эстебан Окон «(Альпин») — 1.45,337Не прошли в третий сегмент:11 Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.48.25212. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.46,57313. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.46,64114. Николас Латифи («Уильямс») — 1.46,75115. Шарль Леклер («Феррари») — 1.48,470Не прошли во второй сегмент:16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.49,58617. Мик Шумахер («Хаас») — 1.49,83018. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.51,02319. Никита Мазепин («Хаас») — 1.53,76420. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — без времени