Мазепин - о квалификации Гран-при России: В конце шины не успели включиться, могли оказаться выше

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин поделился впечатлениями от квалификации Гран-при России.

«В середине первого сегмента мне удавалось демонстрировать очень хороший темп, когда шины начали работать. В конце же мне удалось проехать только два круга подряд и шины не успели включиться. В итоге мы могли бы оказаться на одну-две позиции выше. Это бы мало что изменило в общей картине, но по крайней мере у нас бы появились дополнительный варианты стратегии внутри команды», — цитирует гонщика Racefans.

Добавим, что Мазепин стал в квалификации 19-м. Россиянин уступил почти четыре секунды напарнику по команде Мику Шумахеру, который показал 17-й результат.

Впервые в карьере поул завоевал британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис.