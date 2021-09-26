ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
26 сентября 17:37
автор: Александр Бойченко

Болельщики признали Норриса лучшим гонщиком дня

Пилот финишировал на седьмой позиции.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис признан лучшим гонщиком дня по итогам Гран-при России ВТБ. Победитель в этой номинации определяется зрителями путем голосования на сайте «Формулы 1». Норрис долгое время лидировал в гонке на «Сочи Автодроме», но не успел переключиться на промежуточные шины после того, как пошел дождь и финишировал только седьмым.

Гран-при России. Итоговая классификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 53 круга

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +53,271

3. Карлос Сайнс-младший («Феррари») +1.02,475

4. Даниэль Риккардо («Макларен») +1.05,607

5. Валттери Боттас («Мерседес») +1.07,533

6. Фернандо Алонсо («Альпин») +1.21,321

7. Ландо Норрис («Макларен») +1.27,224

8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.28,955

9. Серхио Перес («Ред Булл») +1.30,076

10. Джордж Расселл («Уильямс») +1.40,551

11. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.46,198

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1 круг

14. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

15. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

17. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

18. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга

19. Николас Латифи («Уильямс») — сход

20. Мик Шумахер («Хаас») — сход.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от FORMULA 1® (@f1)

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Алина Загитова вновь станет ведущей "Ледникового периода""Йокерит" победил в девятом матче подрядСергей Галицкий назвал тройку лучших тренеров чемпионата РоссииДжошуа не стал молчать после поражения от УсикаСемин не стал молчать после ухода из «Ростова»: заявил такоеОдна из самых эффектных спортсменок мира разделась для фанатов
Хэмилтон сорвал банк в Сочи! Как семикратный чемпион мира выиграл сотый Гран-при и стал лидером сезона
«Плеймейкер» подводит итоги сумасшедшего по сценарию Гран-при России, который прошел в выходные на сочинском автодроме.
Сухой оставил «Динамо» сухим. «Рубину» отменили гол, но проиграл Слуцкий не из-за этого
Динамовцы не своем поле уверенно победили казанцев в 9-м туре РПЛ (2:0) и занимают второе место с 19 очками.
«Отсутствие Гончаренко не скажется — «быки» победят 2:1». Прогноз Ловчева на матч «Краснодара» и «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев в преддверии поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» - «Сочи» (26 сентября, 19:00).
«Команда Шварца победит при тотале меньше 2,5». Ловчев — о матче «Динамо» — «Рубин»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» расклад перед центральным матчем 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Рубином» (26 сентября, 14:00).
Волкановски разгромил Ортегу в бою года, а Киргизская Пуля уничтожила американку Мерфи. Итоги UFC 266
«Плеймейкер» подводит итоги ключевых поединков турнира UFC, который прошел в ночь на 26 сентября в Лас-Вегасе.
Когда поздравляют и президент Зеленский, и депутаты Госдумы РФ. Реакция на победу Усика над Джошуа
Александр Усик взорвал информационное пространство после победы над Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира в супертяжелом весе на арене «Тоттенхэм Хотспур».
Торжество Крыма и Украины! Как Усик сенсационно разбил в Лондоне Джошуа и стал чемпионом мира в тяжелом весе
Уроженец Симферополя Александр Усик убедительно победил британца Энтони Джошуа на лондонской арене «Тоттенхэм Хотспур» и принес Украине сразу четыре чемпионских пояса - по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, оставшись непобедимым на профессиональном ринге.
«Спартак» преодолел «комплекс Газизова»? Как красно-белые победили дома «Уфу», да еще и уверенно
«Спартак» впервые за два с лишним года сумел забить на своем стадионе в Тушине уфимской команде, добившись победы в матче девятого тура РПЛ (2:0).
Путин не просто так говорит о новом чемпионате мира в России. Шансы на это есть, и вот почему
Владимир Путин во время видеоконференции с лидерами партий среди прочих тем высказался о возможности проведения еще одного чемпионата мира по футболу в нашей стране.
Вот это поворот! Семин покинул «Ростов» спустя месяц после назначения. Ждем в «Локомотиве»?
В Российской Премьер-Лиге состоялась громкая тренерская отставка - там, где ее не ждали.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика