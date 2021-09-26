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26 сентября 18:00
автор: Александр Бойченко

Ландо Норрис - об упущенном первом месте: Решение не ехать в пит-стоп оказалось неверным

Пилот «Макларена» финишировал лишь седьмым.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал результаты Гран-при России ВТБ «Формулы-1», где финишировал седьмым. Пилот лидировал в гонке, но затянул с заменой шин и откатился на несколько строк.

«Я не знаю, с чего начать. Теперь я очень расстроен. Решили остаться на трассе, оно оказалось ошибочным. Команда склонялась к пит-стопу, но я решил остаться на трассе. Это мое решение, я подумал, что оно будет правильным. Не думаю, что случившееся каким-либо образом повлияет на мою уверенность. Но теперь мне становится немного горько.

Пилот лидировал на протяжении большей части гонки, но за два круга до финиша потерял первое место: «Когда до финиша осталось всего два круга, и ты лидируешь с преимуществом, ты становишься менее склонным к агрессивным решениям», - цитирует Норриса Sky Sports.

Норрис долгое время лидировал в гонке на «Сочи Автодроме», но не успел переключиться на промежуточные шины после того, как пошел дождь и финишировал только седьмым.

Добавим, что пилот «Мерседеса» Хэмилтон благодаря сегодняшнему успеху одержал 100 победу в карьере «Формулы-1». Он так же одержал пятую победу на «Сочи Автодром», что является абсолютным рекордом российского Гран-при.

источник: Sky Sports
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