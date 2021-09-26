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26 сентября 22:10
автор: Александр Бойченко

Глава ВТБ сообщил, что гонка «Формулы-1» под Санкт-Петербургом будет перенесена на июнь

С 2023 года трасса «Игора Драйв» будет принимать этап российского Гран-при «Формулы-1».

Генеральный директор ВТБ Андрей Костин сообщил, что после переноса Гран-при России «Формулы-1» с» Сочи Автодрома» на трассу «Игора Драйв» в Ленинградской области сроки проведения Гран-при России будут изменены.

«В проведении Гран-при в Петербурге есть свои преимущества: крупный город, который близок к Европе, потому стоит ожидать притока гостей. Сам Питер, особенно учитывая, что гонка, скорее всего, будет перенесена на июнь, на период белых ночей, - это большой культурный центр. Трасса находится за городом, придётся досоздавать инфраструктуру. Однако для меня важно, чтобы при этом Сочи оставался центром автоспорта», - приводит слова Костина «РТ», ссылаясь на ТАСС.

Отметим, что «Сочи Автодром» принимает соревнования «Формулы» с 2014 года. 7 лет неизменно побеждали гонщики «Мерседеса». Сегодня, 26 сентября, победу одержал британец Льюис Хэмилтон, несмотря на то что пилот «Макларена» Ландо Норрис шел на первом месте большую часть гонки. Благодаря сегодняшней победе Хэмилтон одержал 100 победу в карьере.

источник: «RT на русском»
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