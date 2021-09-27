Открыта продажа билетов на последний этап Гран-при в Сочи

Сразу после окончания Гран-при России ВТБ Формулы-1 промоутер «Росгонки» начал продавать билеты на следующий год.

В рамках акции «Ранние продажи» болельщики могут приобрести билеты на Гран-при России 2022 года по минимальным ценам. Например, взрослый билет в зону бесплатного размещения сейчас стоит всего 3600 рублей. Количество билетов, участвующих в акции, ограничено. Их продажа закончится сразу после выбора соответствующего лимита, но не позднее 31 октября.

В 2022 году финал Гран-при России пройдет в Сочи перед переносом на трасу «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

Добавим, что пилот «Мерседеса» Хэмилтон благодаря победе в Сочи одержал 100 победу в карьере Формулы-1. Он так же одержал пятую победу на «Сочи Автодром», что является абсолютным рекордом российского Гран-при.