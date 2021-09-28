Роберт Шварцман: Цель «Феррари» - довести меня до их команды в Формуле-1

Российский гонщик Формулы-2 Роберт Шварцман надеется, что сможет в ближайшее время дебютировать за «Феррари» в чемпионате мира.

«Я им очень благодарен за то, что мне позволили работать в команде, проехать несколько тестов, что меня обучают. Они до сих пор стараются изо всех сил помочь мне попасть в королевскую серию. Надеюсь, что в дальнейшем у меня будет шанс и что у них все получится. Они помогают мне ради того, чтобы я стал не просто гонщиком, а пилотом «Феррари» в Формуле-1. Их цель — довести меня до их команды. Я буду делать все, что в моих силах, чтобы это произошло», - цитирует пилота «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в сентябре 22-летний россиянин принял участие в тестах на трассе в Имоле на болиде «Феррари» 2018 года.

На данный момент Шварцман занимает третье место в общем зачете Формулы-2. У россиянина, выступающего за команду «Према», в активе 135 очков.