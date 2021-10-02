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02 октября 21:40
автор: Александр Поволоцкий

Роберт Шварцман: Если займу место третьего пилота в Формуле-1, то буду очень счастлив

Сейчас в чемпионате мира выступает один россиянин - пилот «Хаас» Никита Мазепин.

Российский пилот академии «Феррари» Роберт Шварцман оценил свои шансы стать резервистом в одной из команд Формулы-1 в следующем году.

«Стараюсь всеми силами доказать «Феррари», что заслуживаю быть с ними. Надеюсь, команда это видит. В свою очередь нужно больше концентрироваться на Формуле 2. И если я займу место третьего пилота, то буду очень рад и счастлив. Я должен быть на 100% готов к этому шансу. Хотя вероятность такого сценария не очень высока», - цитирует гонщика.

Добавим, что в сентябре 22-летний россиянин принял участие в тестах на трассе в Имоле на болиде «Феррари» 2018 года.

На данный момент Шварцман занимает третье место в общем зачете Формулы-2. У россиянина, выступающего за команду «Према», в активе 135 очков.

источник: Motorsport Week
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