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07 октября 22:13

«Ред Булл» и «Хонда» рассказали о планах дальнейшего сотрудничества в «Формуле-1»

«Ред Булл» и «Хонда» рассказали, как обе организации будут работать вместе после того, как японский производитель прекратит официальное участие в «Формуле-1».

По информации Motorsport.com, ожидается, что «Хонда» продолжит оказывать тесную поддержку обеим командам «Ред Булл» в 2022 году, а с сезона 2023 года полный контроль над поставками и обслуживанием силовых установок перейдет к новому подразделению – Red Bull Powertrains.

Как отмечает «МК-Спорт», часть сотрудников Honda Racing перейдет в Red Bull Powertrains, в то время как обе компании продолжат работать над совместными проектами за пределами «Формулы-1».

Добавим, что директор «Хонды» по бренду и коммуникациям Кодзи Ватанабе заявил, что рад новому соглашению с «Ред Булл», оговаривающего все детали передачи интеллектуальной собственности на силовые установки, а также тому, что «Хонда» и дальше сможет вносить свой вклад в дело автоспорта.

источник: МК-Спорт
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