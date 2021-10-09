Хэмилтон стал лучшим в квалификации Гран-при Турции, Мазепин показал 20-й результат

Гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Турции Формулы-1.
Британский пилот показал результат - 1.22,868. Второе место занял его напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас (1.22,998), третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (1.23,196).
Отметим, что Хэмилтон оштрафован на десять позиций за замену силовой установки.
Добавим, что российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин показал худший результат (1.28,449). Он стал 20-м. Напарник россиянина по команде Мик Шумахер показал 14-й результат.
Отметим, что гонка 16-го этапа пройдет в воскресенье, 10 октября. Начало в 15.00 по московскому времени.
Формула-1.
Гран-при Турции.
Стамбул.
Квалификация.
Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.22,868
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.22,998
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)— 1.23,196
4. Шарль Леклер («Феррари») — 1.23,265
5. Пьер Гасли («Альфа Таури») 1.23,326
6. Фернандо Алонсо («Альпин») 1.23,477
7. Серхио Перес («Ред Булл») 1.23,706
8. Ландо Норрис («Макларен») 1.23,954
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 1.24,305
10. Юки Цунода («Альфа Таури») 1.24,368
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.24,795
12. Эстебан Окон («Альпин») — 1.24,842
13. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.25,007
14. Мик Шумахер («Хаас») — 1.25,200
15. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.25,177
16. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.25,881
17. Николас Латифи («Уильямс») — 1.26,086
18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:26.430
19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:27.525
20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.28,449.