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09 октября 16:30
автор: Александр Поволоцкий

Хэмилтон стал лучшим в квалификации Гран-при Турции, Мазепин показал 20-й результат

Заезды прошли на автодроме «Истанбул Парк».

Гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Турции Формулы-1.

Британский пилот показал результат - 1.22,868. Второе место занял его напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас (1.22,998), третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (1.23,196).

Отметим, что Хэмилтон оштрафован на десять позиций за замену силовой установки.

Добавим, что российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин показал худший результат (1.28,449). Он стал 20-м. Напарник россиянина по команде Мик Шумахер показал 14-й результат.

Отметим, что гонка 16-го этапа пройдет в воскресенье, 10 октября. Начало в 15.00 по московскому времени.

Формула-1.

Гран-при Турции.

Стамбул.

Квалификация.

Формула-1. Гран-при Турции. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.22,868

2. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.22,998

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)— 1.23,196

4. Шарль Леклер («Феррари») — 1.23,265

5. Пьер Гасли («Альфа Таури») 1.23,326

6. Фернандо Алонсо («Альпин») 1.23,477

7. Серхио Перес («Ред Булл») 1.23,706

8. Ландо Норрис («Макларен») 1.23,954

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») 1.24,305

10. Юки Цунода («Альфа Таури») 1.24,368

11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.24,795

12. Эстебан Окон («Альпин») — 1.24,842

13. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.25,007

14. Мик Шумахер («Хаас») — 1.25,200

15. Карлос Сайнс («Феррари») — 1.25,177

16. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.25,881

17. Николас Латифи («Уильямс») — 1.26,086

18. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:26.430

19. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:27.525

20. Никита Мазепин («Хаас») — 1.28,449.

источник: «Советский спорт»
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