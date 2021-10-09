Хэмилтон стал лучшим в квалификации Гран-при Турции, Мазепин показал 20-й результат

Гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон победил в квалификации Гран-при Турции Формулы-1.

Британский пилот показал результат - 1.22,868. Второе место занял его напарник по «Мерседесу» Валттери Боттас (1.22,998), третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (1.23,196).

Отметим, что Хэмилтон оштрафован на десять позиций за замену силовой установки.

Добавим, что российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин показал худший результат (1.28,449). Он стал 20-м. Напарник россиянина по команде Мик Шумахер показал 14-й результат.

Отметим, что гонка 16-го этапа пройдет в воскресенье, 10 октября. Начало в 15.00 по московскому времени.