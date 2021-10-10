Боттас выиграл Гран-при Турции, Ферстаппен стал вторым, Хэмилтон упустил лидерство в общем зачете

На стамбульском автодроме завершилась гонка Гран-при Турции «Формулы-1». Победу по ее результатам праздновал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку лидеров партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, стартовавший 11-м в гонке из-за штрафа за замену двигателя внутреннего сгорания, финишировал пятым.

Российский гонщик команды Haas Никита Мазепин стал 20-м. Его партнер, немец Мик Шумахер, финишировал 19-м.

По итогам гонки британский гонщик Хэмилтон уступил первую строчку в общем зачете пилоту «Ред Булла» Ферстаппену. На счету Льюиса 256,5 баллов, у Ферстаппена 262,5 очков.

Гран-при Турции. Итоговая классификация