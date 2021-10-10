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Боттас выиграл Гран-при Турции, Ферстаппен стал вторым, Хэмилтон упустил лидерство в общем зачете
10 октября 16:56
автор: Александр Бойченко
автор фото: Формула 1

Боттас выиграл Гран-при Турции, Ферстаппен стал вторым, Хэмилтон упустил лидерство в общем зачете

Гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас стал триумфатором гонки в Турции.

На стамбульском автодроме завершилась гонка Гран-при Турции «Формулы-1». Победу по ее результатам праздновал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, вторым стал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Замкнул тройку лидеров партнер Ферстаппена по команде мексиканец Серхио Перес.

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, стартовавший 11-м в гонке из-за штрафа за замену двигателя внутреннего сгорания, финишировал пятым.

Российский гонщик команды Haas Никита Мазепин стал 20-м. Его партнер, немец Мик Шумахер, финишировал 19-м.

По итогам гонки британский гонщик Хэмилтон уступил первую строчку в общем зачете пилоту «Ред Булла» Ферстаппену. На счету Льюиса 256,5 баллов, у Ферстаппена 262,5 очков.

Гран-при Турции. Итоговая классификация

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 58 кругов

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14,584

3. Серхио Перес («Ред Булл») +33,471

4. Шарль Леклер («Феррари») +37,814

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +41,812

6. Пьер Гасли («Альфа Таури») +44,292

7. Ландо Норрис («Макларен») +47,213

8. Карлос Сайнс («Феррари») +51,526

9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.22,018

10. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг

11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг

13. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг

14. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг

15. Джордж Расселл («Уильямс») +1 круг

16. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг

17. Николас Латифи («Уильямс») +1 круг

18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг

19. Мик Шумахер («Хаас») +2 круга

20. Никита Мазепин («Хаас») +2 круга

источник: «Советский спорт»
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