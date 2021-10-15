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Календарь на новый сезон «Ф-1»: Этап в Сочи пройдет 25 сентября, дебютный Гран-при Майами в мае
15 октября 19:59
автор: Александр Бойченко
автор фото: Сайт "Формулы-1"

Календарь на новый сезон «Ф-1»: Этап в Сочи пройдет 25 сентября, дебютный Гран-при Майами в мае

Стал известен подробный календарь королевских гонок.

Всемирный совет FIA утвердил окончательный календарь Формулы-1 на сезон 2022 года.

Первая гонка сезона начнется 18 марта с этапа Гран-при в Бахрейне. Гонку в Китае заменит Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле. Дебютные соревнования королевских гонок пройдут в Майами 8 мая.

Последняя гонка этапа в Сочи состоится по традиции в конце сентября.

Формула-1. Сезон-2022. Календарь.

1. Гран-при Бахрейна — 20 марта

2. Гран-при Саудовской Аравии — 27 марта

3. Гран-при Австралии — 10 апреля

4. Гран-при Эмилии-Романьи — 24 апреля

5. Гран-при Майами — 8 мая

6. Гран-при Испании — 22 мая

7. Гран-при Монако — 29 мая

8. Гран-при Азербайджана — 12 июня

9 Гран-при Канады — 19 июня

10. Гран-при Великобритании — 3 июля

11. Гран-при Австрии — 10 июля

12. Гран-при Франции — 24 июля

13. Гран-при Венгрии — 31 июля

14. Гран-при Бельгии — 28 августа

15. Гран-при Нидерландов — 4 сентября

16. Гран-при Италии — 11 сентября

17. Гран-при России — 25 сентября

18. Гран-при Сингапура — 2 октября

19. Гран-при Японии — 9 октября

20. Гран-при США — 23 октября

21. Гран-при Мексики — 30 октября

22. Гран-при Бразилии — 13 ноября

23. Гран-при Абу-Даби — 20 ноября.

источник: Формула-1
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