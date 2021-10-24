Ферстаппен выиграл Гран-при США, Хэмилтон стал вторым, Мазепин занял 17-е место

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при США.
Вторым финишировал Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес». Британец уступил победителю секунды. Третье время показал Серхио Перес, управлявший болидом «Ред Булл».
Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин занял 17-е место. Отметим, что гонщик заехал на пит-стоп уже на первом круге из-за проблем с подголовником. Россиянин отстал от победителя на два круга.
Формула-1
17-й этап
Гран-при США
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 56 кругов
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 1,333
3. Серхио Перес («Ред Булл») + 42,233
4. Шарль Леклер («Феррари») + 52,246
5. Даниэль Риккардо («Макларен») + 1.16,854
6. Валттери Боттас («Мерседес») + 1.20,128
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.23,545
8. Ландо Норрис («Макларен») +1.24, 395
9. Юки Цунода («Альфа Таури») +1 круг
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг...
17. Никита Мазепин (»Хаас») +2 круга