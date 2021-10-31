Феттель рассказал, как напился перед слушаниями в ФИА

Немецкий пилот команды «Формулы-1» «Астон Мартин» Себастьян Феттель рассказал, как сильно напился перед слушаниями в ФИА. Гонщик отметил, что инцидент произошел в 2017 году.

«Я обычно не отмечаю громко свой день рождения, но в 2017 году решил собраться с родными и друзьями. Все-таки 30 лет - особая дата. Праздник прошел хорошо, и я был достаточно навеселе, если вы понимаете, о чем я. А уже на следующий день я должен был приехать на заседание ФИА в Париже по поводу инцидента в Баку. Ну вы помните: Льюис Хэмилтон резко затормозил, и я въехал в него», - сообщил Феттель на ютуб-канале «Формулы-1».

Ранее Феттель подписал контракт с «Астон Мартин» до конца сезона с возможностью продления еще на год. После 14 этапов сезона 2021 года Феттель занимает 12-е место в личном зачете Формулы-1 с 36 очками.

Себастьян дебютировал на трассах Формулы-1 в команде BMW на Гран-При Турции в 2006 году. Начиная с 2007 и до конца 2008 года выступал за команду «Торо Россо». Большую часть успехов в своей карьере немец достиг, выступая за «Ред Булл» с 2009 по 2014 года.

Себастьян Феттель является четырехкратным чемпионом Формулы-1. В последний раз немец становился триумфатором в 2013 году.