Серхио Перес - о Гран-при Мексики: Уверен, в «Ред Булле» хотели бы видеть меня победителем

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес уверен, что его команда была бы рада видеть мексиканца победителем гонки. Он выступает в одной команде с лидером нынешнего сезона Максом Ферстаппеном.

«Могу ли я представить команду, которая позволит мне выиграть, если Ферстаппен будет позади? Думаю, было бы неплохо столкнуться с такой проблемой. В общем, все всегда зависит от ситуации, ведь такие решения принимаются во время гонки. Все зависит от обстоятельств. Однако я думаю, что в «Ред Булле» хотели бы, чтобы я выиграл гонку в Мексике», - приводит слова Переса RaceFans.

В текущем сезоне Ферстаппен идет на первом месте в личном зачете, имея в активе 287,5 баллов. Ближайший конкурент нидерландского гонщика «Ред Булл» Льюис Хэмилтон отстает на восемь баллов - 275,5 очков.

На предыдущем Гран-при США Ферстаппен стал триумфатором гонки, а его партнер по команде Перес приехал третьим на финиш.