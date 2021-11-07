Ферстаппен одержал победу на Гран-при Мексики, Перес - третий, Мазепин - 18-й

С 5 по 7 ноября проходил Гран-при Мексики «Формулы-1». Победу в Мехико одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй - гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, замкнул тройку призеров хозяин трассы и одноклубник Ферстаппена - Серхио Перес.
Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин финишировал 18-м из-за схода двух пилотов, в том числе его партнера по команде Мика Шумахера.
По итогам гонки на счету нидерландского гонщика Ферстаппена 312,5 баллов в общем зачете, следом за ним идет Хэмилтон с 293,5 баллами. Замыкает тройку Валттери Боттас с 185-ю очками.
Гран-при Мексики
Итоговая классификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») + 16,555
3. Серхио Перес («Ред Булл») + 17,552
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») + 1.03,845
5. Карлос Сайнс («Феррари») + 1.21,037
6. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг
7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
8. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
9. Фернандо Алонсо («Альпин») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
11. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
12. Даниэль Риккардо («Макларен») +1 круг
13. Эстебан Окон («Альпин») +1 круг
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2 круга
15. Валттери Боттас («Мерседес») +2 круга
16. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
17. Николас Латифи («Уильямс») +2 круга
18. Никита Мазепин («Хаас») +3 круга
19. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход
20. Мик Шумахер («Хаас») — сход.