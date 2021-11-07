Ферстаппен одержал победу на Гран-при Мексики, Перес - третий, Мазепин - 18-й

Джокович отомстил Медведеву за Нью-Йорк. Но главное в другом: теперь великий серб с нашим Даней на равных

На турнире серии «Мастерс» в Париже россиянин Даниил Медведев в упорнейшем, трехсетовом финальном матче проиграл сербу Новаку Джоковичу.