Хэмилтон ответил на критику Боттаса после неудачного старта на Гран-при Мексики

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал критику в сторону своего одноклубника финского пилота Валттери Боттаса. На старте Гран-при Мексики Боттас оказался среди последних из-за небольшого столкновения.

«У каждого бывают плохие дни. После того, как я сказал, что Боттас оставил ворота открытыми, он подвергся критике. Но мы одна команда, вместе побеждаем и вместе проигрываем. Один человек не может нести ответственность за успехи и неудачи. Вы можете победить нас, но вы не можете нас сломить. Валттери, идем дальше», - написал Льюис Хэмилтон в своем Instagram.

По итогам гонки на счету нидерландского гонщика Ферстаппена 312,5 баллов в общем зачете, следом за ним идет Хэмилтон с 293,5 баллами. Замыкает тройку Валттери Боттас с 185-ю очками.