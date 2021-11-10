Российского пилота команды «Формулы-1» «Хаас» Никиту Мазепина выгнали из ночного клуба в Мексике. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 22-летний российский пилот разговаривал на повышенных тонах с охранником. После этого Мазепина выгнали из заведения. Причины конфликта сторон неизвестны.

Отмечается, что Никита был в ночном клубе в Мексике, где в минувший уик-энд прошел этап «Формулы-1», вместе с пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом и экс-гонщиком «Ред Булл» Александером Албоном.

В общем зачете пилотов Формулы-1 Никита находится на 20-м месте, не набрав пока ни одного очка. Возглавляет зачет гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. За ним идет пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон . Тройку лучших замыкает гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.