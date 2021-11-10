Представитель Мазепина опроверг информации о том, что гонщика выгнали из ночного клуба в Мексике

Представитель российского пилота команды Формулы-1 «Хаас» Никиты Мазепина заявил, что гонщика не выгоняли из ночного клуба в Мексике. Ранее СМИ сообщили, что Мазепина выгнали из клуба, где он был в компании с пилотом «Уильямса» Джорджем Расселлом и экс-гонщиком «Ред Булл» Александером Албоном.

«Никто никого не выгонял. В этот день в «Хаас» после Гран-при отмечали уход одного из инженеров. Никита заказал столик для команды по этому случаю. Так получилось, что инженеров вначале отказалась впускать в клуб охрана. Однако через некоторое время Никита, объяснив ситуацию, добился того, чтобы инженеров впустили, и дальше они несколько часов отмечали уход коллеги», - приводит слова представителя Мазепина «РБК-Спорт».

В общем зачете пилотов Формулы-1 Никита находится на 20-м месте, не набрав пока ни одного очка. Возглавляет зачет гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен. За ним идет пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон . Тройку лучших замыкает гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.