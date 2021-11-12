Хэмилтон потеряет пять мест на старте гонки Гран-при Бразилии из-за замены двигателя

Британский пилот «Марседеса» Льюис Хэмилтон потеряет пять стартовых позиций из-за замены двигателя внутреннего сгорания. Напомним, в сезоне разрешается три раза менять ДВС, у Хэмилтона это уже пятый.

Напомним, что согласно регламенту Формулы-1 первая замена элемента силовой установки карается потерей десяти мест на старте, а последующие, при сохранении спецификации детали, влекут штраф. в виде потери пяти мест в сетке.

Таким образом, Хэмилтон потеряет места в стартовой решетке основной гонки, а в спринт-квалификации будет стартовать с позиции, которую покажет в пятничной квалификации.

По итогам прошедшего Гран-при на счету нидерландского гонщика Ферстаппена 312,5 баллов в общем зачете, следом за ним идет Хэмилтон с 293,5 баллами. Замыкает тройку Валттери Боттас с 185-ю очками.