«Я перестарался»: Мазепин объяснил причины провала в квалификации Гран-при Сан-Паулу

Российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин прокомментировал свой результат в квалификации Гран-при Сан-Пулу.

«К 12-му повороту шины уже горят, поэтому все, что ты может получить или потерять перед длинной прямой, пойдет тебе на пользу или навредит. Я перестарался, слишком хотел набрать мощности - возможно, было недостаточное сцепление с трассой. Хорошо, что я поймал машину, но плохо, что потерял время. Это то, что делает этот формат захватывающим. Именно поэтому вы видите какие-то ошибки, потому что такие гонщики, как я, стремятся попробовать и изучить то, что у меня никогда не было возможности сделать», - приводит слова гонщика официальный сайт команды «Хаас».

Напомним, Мазепин занял последнее, 20-е место, пропустив вперед, в том числе, партнера по команде - немца Мика Шумахера.

Победителем заезда стал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Следом расположился лидер нынешнего сезона Макс Ферстаппен. Замкнул тройку партнер Хэмилтона по «Мерседесу» Вальттери Боттас.

В субботу в рамках этапа пройдет спринт, а гонка состоится в воскресенье.