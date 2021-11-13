Ферстаппена вызвали к стюардам после квалификации Гран-при Сан-Паулу

Еще один шажок в олимпийский Париж. Как российская молодежка разгромила Словакию в отборе на Евро U21

Команда Михаила Галактионова победила Словакию в Химках (3:0) и продолжает занимать второе место в отборочной группе молодежного чемпионата Европы-2023, на котором будут разыграны путевки на Олимпиаду.