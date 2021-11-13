Ферстаппена вызвали к стюардам после квалификации Гран-при Сан-Паулу

Голландского пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена вызвали к стюардам после пятничной квалификации в рамках Гран-при Сан-Паулу.
Как сообщает официальный сайт Международной автомобильной федерации (ФИА), лидера текущего чемпионата обвиняют в нарушении пункта 2.5.1 спортивного кодекса организации, который запрещает эксплуатацию, проверку, ремонт или настройки болидов в режиме закрытого парка.
Напомним, после завершения квалификационного заезда Ферстаппен, выбравшись из своей машины, потрогал сначала свое антикрыло, а затем подошел к болиду Льюиса Хэмилтона и сделал то же самое. Такое внимание со стороны Макса к конструкции автомобилей было связано с тем, что «Ред Булл» просил ФИА обратить внимание на закрылок болида «Мерседеса».