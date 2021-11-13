Хэмилтон будет стартовать на последней 20-й позиции в спринт-квалификации

Стюарды Гран-при Бразилии Формулы-1 приняли решение по ситуации с болидом британского гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона. Техническая проверка после квалификации на Гран-при Бразилии показала, что машина Хэмилтона не соответствовала правилам Формулы 1: когда была активирована система DRS, расстояние между двумя закрылками заднего крыла было больше разрешенных 85 миллиметров.

Изучив ситуацию, судьи решили исключить результат Льюиса Хэмилтона из квалификационного протокола Гран-при Бразилии. Таким образом, британский гонщик потерял поул-позицию в спринте и теперь будет стартовать с 20-го и последнего места.

Напомним, что спринт-квалификация стартует в 22:00 мск. С первого места будет стартовать пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, вторым - Валттери Боттас из «Мерседеса», третьим - Серхио Перес, одноклубник лидера нынешнего сезона Ферстаппена.