Судьи оштрафовали Ферстаппена на 50 тысяч евро за то, что тот потрогал болид Хэмилтона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет оштрафован за то, что он коснулся машины своего соперника Льюиса Хэмилтона. Это является нарушением режима «закрытого парка». Штраф составит 50 тысяч евро.

После квалификации Ферстаппен потрогал свою машину и машину Льюиса Хэмилтона, нарушив режим «закрытого парка». При этом стюарды, изучив видеоматериалы, пришли к выводу, что прикосновение Ферстаппена к машине Хэмилтона не повлекло за собой никаких последствий, так как заднее крыло Хэмилтона после касания не поменяло своего положения в пространстве.

Напомним, что спринт-квалификация стартует в 22:00 мск. С первого места будет стартовать пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, вторым - Валттери Боттас из «Мерседеса», третьим - Серхио Перес, одноклубник лидера нынешнего сезона Ферстаппена.