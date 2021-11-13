«Мерседес» решил не подавать апелляцию на дисквалификацию Хэмилтона

Руководство «Мерседеса» решило не подавать апелляцию на дисквалификацию пилота команды Льюиса Хэмилтона, сообщает ВВС.

Напомним, действующий чемпион мира был отправлен в конец стартовой решетки на завтрашнюю гонку за то, что зазор между закрылками заднего антикрыла при включенной системе DRS болида действующего чемпиона превысил допустимые по регламенту 85 мм. На этот факт обратили внимание в «Ред Булле» после квалификации.

В свою очередь, пилот «крылатых быков» и лидер нынешнего сезона Макс Ферстаппен оштрафован на 50 тысяч евро за то, что после пятничных заездов вышел из своей машины и сначала потрогал свое антикрыло, а затем - у машины Хэмилтона.