Боттас выиграл спринт-квалификацию в Бразилии, Ферстаппен - второй, Хэмилтон - пятый, Мазепин - 20-й

Финский пилот «Марседеса» Валттери Боттас выиграл спринт-квалификацию на Гран-при Бразилии, вторым приехал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», третий - Карлос Сайнс из «Феррари». Льюис Хэмилтон финишировал пятым несмотря на то, что он стартовал на последней позиции из-за нарушения регламента.
Россиянин Никита Мазепин финишировал 20-м, его напарник Мик Шумахер пришёл к финишу 19-м.
Формула-1. Гран-при Бразилии. Спринт-квалификация
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 24 круга
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Карлос Сайнс («Феррари»)
4. Серхио Перес («Ред Булл»)
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
6. Ландо Норрис («Макларен»)
7. Шарль Леклер («Феррари»)
8. Пьер Гасли («Альфа Таури»)
9. Эстебан Окон («Альпин»)
10. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)
11. Даниэль Риккардо («Макларен»)
12. Фернандо Алонсо («Альпин»)
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
15. Юки Цунода («Альфа Таури»)
16. Николас Латифи («Уильямс»)
17. Джордж Расселл («Уильямс»)
18. Роберт Кубица («Альфа Ромео»)
19. Мик Шумахер («Хаас»)
20. Никита Мазепин («Хаас»).