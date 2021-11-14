Норрис - о борьбе с Хэмилтоном на последнем круге: Я понимал, что лучше было уступить эту позицию

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, почему он пропустил вперед гонщика «Мерседес» Льюиса Хэмилтона. На последнем круге в спринт-квалификации Гран-при Бразилии Норрис не стал идти на риск и дал себя обойти британцу, который в итоге финишировал пятым.

«Признаться, рисковать не пришлось. Я понимал, что лучше было уступить эту позицию, чем рискнуть и позволить чему-то случиться. Когда мне приходилось защищаться, я защищался; когда нужно было атаковать, я атаковал. Хэмилтон на круге был примерно на две секунды быстрее нас, так что для него не было проблемой меня обогнать. На последнем круге мне не пришлось ничего придумывать против Льюиса», - цитирует Норриса Motorsport Week.

Финский пилот «Марседеса» Валттери Боттас выиграл спринт-квалификацию на Гран-при Бразилии, вторым приехал Макс Ферстаппен из «Ред Булла», третий - Карлос Сайнс из «Феррари». Льюис Хэмилтон финишировал пятым несмотря на то, что он стартовал на последней позиции из-за нарушения регламента.

Россиянин Никита Мазепин финишировал 20-м, его напарник Мик Шумахер пришёл к финишу 19-м.

Старт гонки на Гран-при Бразилии намечен на 14 ноября 19:45 мск.