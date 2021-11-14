Мазепин объяснил, почему чуть не расплакался после квалификации Гран-при Бразилии

Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин рассказал, почему едва не сдержал слез во время интервью сразу после квалификации Гран-при Бразилии.

«В основном такая реакция была связана с ошибкой на квалификационном круге. А вообще, я переживаю сложный период в жизни в течение последних нескольких гонок. И дело не только в балансе автомобиля, но и во внутренних вещах команды. Как известно, в команде существует ротация. В течение последних двух гонок специалисты приходили и уходили, и я знаю, что не все, кто окружает меня в этом году, планируют остаться в следующем», - приводит слова Мазепина RaceFans.

Напомним, Мазепин занял последнее, 20-е место, пропустив вперед, в том числе, партнера по команде - немца Мика Шумахера.

Победителем заезда стал действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Следом расположился лидер нынешнего сезона Макс Ферстаппен. Замкнул тройку партнер Хэмилтона по «Мерседесу» Вальттери Боттас.