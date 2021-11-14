Хэмилтон победил на Гран-при Бразилии, Мазепин финишировал 17-м

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Бразилии, который прошел на трассе в Сан-Паулу.
На второй строчке расположился нидерландский гонщик из «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+10,496). Тройку лучших замкнул финн Валттери Боттас («Мерседес», +13,576).
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин финишировал на 17-й позиции (+2 круга).
Таким образом, Ферстаппен сохранил за собой первое место в общем зачете, набрав 332,5 очка. За ним идет действующий чемпион мира Хэмилтон, заработавший 318,5 очка. На третьей строчке находится Боттас (203).
источник: «Советский спорт»