Хэмилтон - о победе на Гран-при Бразилии: Пожалуй, самый тяжелый уик-энд в карьере

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал победу на Гран-при Бразилии. Британец стартовал на десятом месте.

«Ну и гонка! Команда проделала великолепную работу, Перед этим уик-эндом я даже не думал, что мы сможем так сильно сократить отставание. Потом все стало складываться не в нашу пользу, но это только доказало, что никогда нельзя сдаваться», - приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

На второй строчке расположился нидерландский гонщик из «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+10,496). Тройку лучших замкнул финн Валттери Боттас («Мерседес», +13,576). Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин финишировал на 17-й позиции (+2 круга).

Таким образом, Ферстаппен сохранил за собой первое место в общем зачете, набрав 332,5 очка. За ним идет действующий чемпион мира Хэмилтон, заработавший 318,5 очка. На третьей строчке находится Боттас (203).