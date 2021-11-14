Ферстаппен - о втором месте на Гран-при Бразилии: Мы сделали все, что в наших силах

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал свое второе место на Гран-при Бразилии.

«Хорошая гонка. Мы сделали все, что в наших силах. Нам не хватило темпа. Мы все равно лидируем в чемпионате. У нас еще три гонки впереди. Мы вернемся в борьбу», - сказал Макс после гонки.

Победу одержал гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. Тройку лучших замкнул финн Валттери Боттас из «Мерседес». Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин финишировал на 17-й позиции (+2 круга).

Таким образом, Ферстаппен сохранил за собой первое место в общем зачете, набрав 332,5 очка. За ним идет действующий чемпион мира Хэмилтон, заработавший 318,5 очка. На третьей строчке находится Боттас (203).