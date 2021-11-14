Валттери Ботас: Очень рад, что мы смогли обойти «Ред Булл»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Ботас прокомментировал свое третье место на Гран-при Бразилии.

«Да, сложный получился старт и первый круг в целом. Но после этого у нас был достаточно хороший гоночный темп. Очень рад, что мы смогли обойти «Ред Булл». Мы заработали хорошие очки и продолжаем лидировать в Кубке конструкторов», - сказал Боттас в интервью после гонки.

Победу одержал гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. На втором месте расположился Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин финишировал на 17-й позиции (+2 круга).

Таким образом, Ферстаппен сохранил за собой первое место в общем зачете, набрав 332,5 очка. За ним идет действующий чемпион мира Хэмилтон, заработавший 318,5 очка. На третьей строчке находится Боттас (203).