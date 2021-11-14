Мазепин - о 17-м месте на Гран-при Бразилии: У меня был хороший день

Гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал свое итоговое 17-е место на Гран-при Бразилии.

«У меня был хороший день. Команда проделала отличную работу, предоставив мне машину, которая очень хорошо функционировала в начале гонки. Средняя часть получилась несколько сложной, но ближе к концу мне удалось восстановить ситуацию», - приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

Победу одержал британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. На втором месте расположился нидерландец Макс Ферстаппен (»Ред Булл»). Тройку лучших замкнул финн Валттери Боттас из «Мерседес».

Таким образом, Ферстаппен сохранил за собой первое место в общем зачете, набрав 332,5 очка. За ним идет действующий чемпион мира Хэмилтон, заработавший 318,5 очка. На третьей строчке находится Боттас (203).