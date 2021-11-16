Китаец Гуаньюй станет вторым пилотом «Альфа Ромео» в следующем сезоне

Пресс-служба команды Формулы-1 «Альфа Ромео» сообщила имя своего нового пилота в сезоне-2022. Им стал китайский гонщик Чжоу Гуаньюй.

По информации источника, 22-летний спортсмен призван заменить в команде итальянца Антонио Джовинацци. Помимо Гуаньюя, представлять «Альфа Ромео» в новом сезоне будет Валттери Боттас, в данный момент выступающий за «Мерседес».

Добавим, что Гуаньюй станет первым боевым гонщиков Формулы-1 из Китая. В данный момент Чжоу является тестовым пилотом академии «Альпин». В нынешнем сезоне он принял участие в первой свободной практике Гран-при Австрии, показав 14-й результат.