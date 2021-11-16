Макс Ферстаппен: Если бы мне больше везло по ходу сезона, я бы уже практически обеспечил себе титул

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен считает, что в случае более удачных стечений обстоятельств, он бы уже практически гарантировал себе чемпионство в текущем сезоне.

«Да, наверное, если бы мне повезло больше в текущем сезоне, то к этому времени я мог бы практически обеспечить себе титул», - цитирует Ферстаппена Planet F1. - Но с другой стороны, чемпионат стал для всех интереснее, иначе все было бы просто.

«Тебе может казаться, что ты все контролируешь, а затем вдруг что-то происходит и ты не держишь ситуацию под контролем. В этом тоже красота спорта», - добавил он.

Таким образом, после Гран-при Бразилии Ферстаппен сохранил за собой первое место в общем зачете, набрав 332,5 очка. За ним идет действующий чемпион мира Хэмилтон, заработавший 318,5 очка. На третьей строчке находится Боттас (203).