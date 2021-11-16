«Мерседес» требует оштрафовать Ферстаппена за действия против Хэмилтона на Гран-при Бразилии

Команда «Мерседес» воспользовалось своим правом на требование пересмотра решения не штрафовать пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который вынудил лидера немецкой команды Льюиса Хэмилтона выехать на обочину, сообщает пресс-служба «Формулы-1».

Пересмотр стал возможен после того, как появилась запись с камеры с болида Ферстаппена, которая может доказать нарушение правил. Стюарды «Формулы-1» на встрече с представителями команд решат возможен ли пересмотр дела в связи с получением указанной видеозаписи или нет.

В случае, если пилоту «Ред Булл» выпишут пятисекундный штраф ,он опустится в итоговом протоколе «Гран-при Бразилии» на третье место и потеряет три очка в личном зачете. За три гонки до окончания чемпионата Ферстаппен обходит Хэмилтона на 14 очков.