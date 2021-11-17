Бывший пилот «Формулы-1» не стал осуждать Ферстаппена за опасный маневр на трассе в Бразилии

Бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандхок прокомментировал очередной инцидент между представителем «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и действующим чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном на трассе во время гонки в рамках Гран-при Сан-Паулу.

«Классический ход - »ослабьте педаль тормоза и допускайте недостаточную поворачиваемость». Каждый хороший пилот на планете поступил бы так же. Возможно, Макс заслужил предупреждения, но, на мой взгляд, не более того. Хорошая и напряженная гонка между двумя лучшими пилотами», - написал Чандхок в своем твиттере.

Напомним, Хэмилтон выиграл заезд и сократил отставание от Ферстаппена в общем зачете. За три этапа до конца сезона пилотов разделяют 14 очков.