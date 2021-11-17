Ральф Шумахер - о протесте «Мерседеса»: Гонки без закулисных шумихи были бы лучше

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер высказался о протесте «Мерседеса» в отношении действий гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, который вынудил лидера немецкой команды Льюиса Хэмилтона выехать на обочину во время Гран-при Бразилии.

«Причины понятны, но обидно, что борьба продолжается таким образом. Гонки без всего этих закулисной шумихи были бы лучше. Это, конечно же, относится к обеим сторонам», - написал Шумахер в своем инстаграме.

В случае, если пилоту «Ред Булл» выпишут пятисекундный штраф, он опустится в итоговом протоколе Гран-при Бразилии на третье место и потеряет три очка в личном зачете. За три гонки до окончания чемпионата Ферстаппен обходит Хэмилтона на 14 очков.