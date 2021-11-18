Ферстаппен - о протесте «Мерседеса»: Нельзя таким способом сражаться за титул

Пилот команды «Ред Бул» Макс Ферстаппен рассказал пресс-службе «Формулы-1» о контакте с главным конкурентом Льюисом Хэмилтоном из «Мерседеса» на Гран-при Бразилии.

- Да. Как гонщик, я думаю, мы точно знаем, что можно, а что нельзя делать в машине, и мы упорно боролись, тормозили поздно перед поворотом, шины были изношены. Если бы я круто повернул налево, ты бы просто бы выехал за трассу, - сказал Ферстаппен.

Также Макс прокомментировал протест «Мерседеса на данный эпизод:

- Я не думал, что так произойдет, считаю, что это были честные, тяжелые гонки между двумя парнями, которые борются за чемпионство. Все итак не просто, но думаю нельзя таким способом сражаться за титул.

В случае, если пилоту «Ред Булл» выпишут пятисекундный штраф ,он опустится в итоговом протоколе «Гран-при Бразилии» на третье место и потеряет три очка в личном зачете. За три гонки до окончания чемпионата Ферстаппен обходит Хэмилтона на 14 очков.