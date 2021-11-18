Хуан-Пабло Монтойя: А если бы Мазепин действовал, как Ферстаппен, его бы тоже не наказали?

Экс-пилот «Формулы-1» Хуан-Пабло Монтойя сомневается в справедливости решения не наказывать Макса Ферстаппена за маневр в отношении Льюиса Хэмилтона во время гонки в рамках Гран-при Сан-Паулу.

«Вопрос в том, правильно ли действовал Макс. Почему Макса простили в ситуации, за которую других наказывали. Правила одинаковы для всех или же к Максу относятся иначе, поскольку он моложе или что-то еще? Давайте я вспомню другое имя: если бы точно так же действовал Мазепин, его бы тоже не наказали?

А что, если бы эта попытка так и осталась бы единственной, и в итоге Макс выиграл бы ту гонку? Причем это не тот случай, когда он не оставил Льюису места, а сам вписался в поворот. Он точно не помещался там, ни малейшего шанса. Именно это кажется мне самым важным», - приводит слова Монтойи Motorsport.

Напомним, победу в заезде в итоге одержал действующий чемпион мира. Ферстаппен финишировал вторым. Тем самым, британец сократил отставание от конкурента в общем зачете до 14 очков за три этапа до конца чемпионата.

Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин занял 17-е место, обогнав своего партнера по команде Мика Шумахера.