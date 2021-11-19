FIA отклонила протест «Мерседеса» против Ферстаппена

Пресс-служба «Формулы-1» сообщила, что Международная автомобильная федерация не приняла апелляцию «Мерседеса» на решение судей не наказывать пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, после действий которого гонщик немецкой команды Льюис Хэмилтон, оказался на обочине трассы.

Таким образом, Макс останется на втором месте Гран-при Бразилии и будет превосходить Льюиса в чемпионата мира на 14 очков.

Добавим, что сегодня прошли первые свободные заезды следующего этапа - Гран-при Катара, где лучший результат показал именно Ферстаппен, Хэмилтон был - четвертым.