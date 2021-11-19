Ферстаппен вновь обогнал Хэмилтона во втором свободном заезде Гран-при Катара

В Катаре завершились вторые свободные заезды перед очередной гонкой чемпионата мира.
Лучшее время показал финский пилот «Мерседеса» Вальттери Боттас (1:23,148). Вторым был французский гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли (1:23,357).
Лидеры сезона Макс Ферстаппен из «Ред Бул» (1:23,498) и Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес» (1:23,570), показали соответственно третье и четвертое время.
Напомним, что в первой свободной практике Ферстаппен был первым, а Хэмилтон - четвертым.
Завтра пройдет третий свободный заезд, а также квалификация, сама гонка Гран-при Катара состоится 21 ноября.
источник: «Советский спорт»