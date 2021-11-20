Хэмилтон обогнал Ферстаппена в третьей свободной практике, болид Мазепина не дал ему финишировать

Завершился третий свободный заезд перед началом квалификации Гран-при Катара.

Лучшее время показал финский гонщик «Мерседеса» Вальттери Боттас (1:22.310), его партер по команде британец Льюис Хэмилтон был вторым (1:22.388), а лидер сезона Макс Ферстаппен из «Ред Булл» - третьим (1:22.651).

Напомним, Ферстаппен в первых двух свободных заездах показывал лучшее время чем Хэимлтон.

Пилот «Хаас» Никита Мазепин, повредивший болид в первом выступлении, вернулся на трассу, но повреждения машины не дали ему показать какой-либо результат.

Добавим, что квалификация Гран-при Катара начнется сегодня в 17:00 по московскому времени.