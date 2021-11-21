Ферстаппен оштрафован на пять позиций на старте Гран-при Катара

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен потеряет пять мест на старте гонки Гран-при Катара.

Как сообщает официальный сайт ФИА, к такому решению пришли стюарды этапа Формулы-1, которые рассмотрели инцидент с 24-летним гонщиком из Нидерландов в конце квалификации. Кроме того, Ферстаппен получил два штрафных балла.

Напомним, что в третьем сегменте квалификации Пьер Гасли («Альфа Таури») попал в аварию. Его болид был вынужден остановиться на трассе. Ферстаппен не сбросил скорость под двойными желтыми флагами. Отмечается, что на табло и на руле Макса не было сигналов об аварии. Сам пилот «Ред Булла» заявил после окончания квалификации, что не видел на трассе желтых флагов.

Отметим, что Карлос Сайнс из «Феррари» также проигнорировал сигналы, но штрафа избежал.

Добавим, что Ферстаппен должен был стартовать со второй позиции. Поул-позишн у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.