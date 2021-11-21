Хэмилтон выиграл Гран-при Катара, Ферстаппен стал вторым, Мазепин занял 18-е место

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Катара.
Вторым финишировал Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл». Нидерландский гонщик стартовал седьмым и уступил победителю более 37 секунд. Третье время показал Фернандо Алонсо, управлявший болидом «Альпин». Для 40-летнего испанца этот подиум стал первым с 2014 года.
Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин занял 18-е место. Он отстал от победителя на два круга. Партнер россиянина по «Хаас» Мик Шумахер финишировал 16-м.
Формула-1
20-й этап
Гран-при Катара
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 57 кругов
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 37,217
3. Фернандо Алонсо («Альпин») + 59,457
4. Серхио Перес («Ред Булл») + 1.02,659
5. Эстебан Окон («Альпин») + 1.21,071
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин») + 1.21,816
7. Карлос Сайнс («Феррари») +1.22,373
8. Шарль Леклер («Феррари») +1.23, 898
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1 круг
10. Ландо Норрис («Макларен») + 1 круг
18. Никита Мазепин (»Хаас») + 2 круга...