Алонсо впервые за семь лет поднялся на подиум в Формуле-1, став третьим на Гран-при Катара

Испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо показал третий результат в гонке Гран-при Катара.

Таким образом, для 40-летнего гонщика это первый подиум в Формуле-1 с 2014 года. Последний раз Алонсо оказывался в тройке лучших на Гран-при Венгрии. В июле 2014-го Фернандо стал вторым, уступив лишь британцу Льюису Хэмилтону из «Мерседеса».

PODIUM FEELS 🙌



It's been seven years since @alo_oficial celebrated ~* this in parc ferme - what a moment! 🤩#QatarGP 🇶🇦 #F1 pic.twitter.com/4htTYPlRpu