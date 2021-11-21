Мазепин - о результате на Гран-при Катара: В конце я проехал несколько хороших кругов

Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал свое выступление на Гран-при Катара.

Напомним, что спортсмен финишировал последним и занял 18-е место. Мазепин отстал от победителя Льюиса Хэмилтона (»Мерседес») на два круга.

«Планировали один питстоп, но когда перешли с медиума на софт было ощущение, что у машины на этом комплекте недостаточная поворачиваемость в конце первого сектора. Тем не менее, в конце Гран-при я проехал несколько хороших кругов. Старался изучать трассу круг за кругом. Главной задачей было проехать ее и финишировать как можно выше», — цитирует гонщика пресс-служба «Хааса».

Добавим, что следующий этап Формулы-1 пройдет в Саудовской Аравии с 3 по 5 декабря.