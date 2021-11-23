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Алонсо в следующем сезоне планирует навязать борьбу Хэмилтону и Ферстаппену

Испанец финишировал третьим на прошедшем Гран-при Катара
23 ноября 2021 10:31
автор: Александр Шульгин

Испанский пилот «Альпин» Фернандо Алонсо отметил, что хотел бы иметь конкурентоспособный болид для борьбы за чемпионский титул в следующем сезоне.

«Сложно предсказать, что произойдет в ближайшие годы. Но, конечно, мне бы хотелось иметь возможность бороться с Хэмилтоном и Ферстаппеном - как и вообще со всеми, кому в следующем году удастся создать быстрый болид.

Все будут начинать с нуля, главной задачей будет построить быструю машину. Все будет не так, как сейчас, когда болиды - это лишь продолжение своих предыдущих версий. Надеюсь, «Альпин» удастся построить хорошую машину - в этом случае я буду готов бороться, а дальше будет видно», - приводит слова гонщика Planet F1.

Напомним, на прошедшем в минувшие выходные первом в истории Гран-при Катара испанец занял третье место, финишировав вслед за действующим чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном и лидером текущего чемпионата Максом Ферстаппеном.

За два этапа до окончания сезона разница в очках между британцем и представителем «Ред Булл» составляет восемь баллов в пользу голландца.

источник: Planet F1
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